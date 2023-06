‘Ruby Marinho’ equilibra autodescoberta com sátira ácida às princesas

Ruby Marinho — Monstro Adolescente (Ruby Gillman — Teenage Kraken; Estados Unidos; 2023; em cartaz)

A nerd Ruby, de 15 anos, vive se escondendo, mas vê no baile de formatura do ginásio, que acontecerá em um cruzeiro, a oportunidade perfeita para convidar Connor, sua paixonite, para acompanhá-la. A ideia, entretanto, é rechaçada por sua mãe superprotetora, que esconde um segredo: se a filha entrar no mar, virará uma kraken — lula gigante perigosíssima. Ruby cai sem querer no oceano e descobre que sua avó materna é uma rainha guerreira, que a ensina a desenvolver poderes, como olhar de raio laser e superforça. Além disso, a menina conhece a misteriosa sereia Chelsea. Nesta divertida aventura da DreamWorks, estúdio de Shrek, um conflito geracional e certa sátira ácida à princesa Ariel, da Disney, colorem uma bela jornada de autodescoberta.

