Rachel Cusk reflete sobre arte, culpa e maternidade em ‘Desfile’

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Um dos nomes mais interessantes da literatura contemporânea, a autora canadense-britânica Rachel Cusk é dona de uma prosa envolvente e introspectiva, que desafia padrões, sem ser entediante ou esnobe. O feito se repete em seu novo romance: na obra dividida em quatro partes interligadas, ela conta a história de vários artistas — todos nomeados apenas com a letra G — que enfrentam dilemas como o medo, a culpa, a morte, a maternidade e a violência de gênero. Ao mesmo tempo, Rachel reflete sobre como essas vivências afetam o ofício artístico.

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