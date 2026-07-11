Rachel Cusk reflete sobre arte, culpa e maternidade em ‘Desfile’
Romance é 5º livro da autora publicado no Brasil
Um dos nomes mais interessantes da literatura contemporânea, a autora canadense-britânica Rachel Cusk é dona de uma prosa envolvente e introspectiva, que desafia padrões, sem ser entediante ou esnobe. O feito se repete em seu novo romance: na obra dividida em quatro partes interligadas, ela conta a história de vários artistas — todos nomeados apenas com a letra G — que enfrentam dilemas como o medo, a culpa, a morte, a maternidade e a violência de gênero. Ao mesmo tempo, Rachel reflete sobre como essas vivências afetam o ofício artístico.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial