Peter Gabriel explora as duas faces da humanidade em novo disco
Ex-vocalista do Genesis dá sequência a ‘i/o’ em treze faixas sobre as relações entre humanidade, natureza e tecnologia
O ex-vocalista do Genesis completa a duologia iniciada com i/o (2023), na qual investiga a relação entre o ser humano, a natureza e a tecnologia. Se o antecessor era voltado para o mundo interior do artista, este olha para fora. Em Who Are We Talking To? , ele defende que os grandes desafios do planeta não respeitam fronteiras e devem ser pensados por um ativismo global. Cada uma das treze faixas é apresentada em duas versões: uma luminosa e outra sombria e introspectiva. A ideia é que tudo tem dois lados — e o futuro, dois caminhos.