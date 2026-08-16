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Nova aposta da HBO, série ‘Lanternas’ é suspense policial extraterrestre

Produção é estrelada por Kyle Chandler e Aaron Pierre e chega ao streaming neste domingo, 16

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h22
INICIANTE - Aaron Pierre como o recruta John Stewart: a volta do herói esquecido da DC
INICIANTE - Aaron Pierre como o recruta John Stewart: a volta do herói esquecido da DC (Aaron Pierre/HBO)
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Nova aposta da HBO, série ‘Lanternas’ é suspense policial extraterrestre Priorizar nos meus resultados Google

Depois do fracasso do filme Lanterna Verde (2011) e da ausência do herói nas produções recentes do gênero, a HBO decidiu testar se os patrulheiros do espaço ainda têm apelo com a série Lanternas, nova aposta do Universo DC. A escolha de gênero é reveladora da estratégia: em vez de repetir a fórmula de ação espacial, a produção se estrutura como suspense policial, com uma pegada à la True Detective. Ao longo de oito episódios, o veterano Hal Jordan (Kyle Chandler) e o recruta John Stewart (Aaron Pierre) investigam um assassinato com ligações extraterrestres, com a narrativa alternando entre 2016 e 2026 para expor o atrito entre mentor e pupilo. A série é peça-chave para o filme Homem do Amanhã (2027), com Superman como protagonista —, e o interesse da HBO em uma segunda temporada, já em desenvolvimento, indica confiança de que a aposta pode dar certo. A produção estreia na HBO e na HBO Max no dia 16, com novos episódios aos domingos.

https://youtu.be/br4P2zreR9I?si=UBRlyv1hVOLRayg6

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