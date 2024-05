‘Nonetheless’: Pet Shop Boys se mantém fiel ao DNA pop em novo disco

Nonetheless, de Pet Shop Boys (disponível nas plataformas de streaming)

Uma das mais aclamadas duplas pop dos anos 1990, o Pet Shop Boys chega ao 15º álbum de estúdio fiel ao seu DNA. Apesar do cantor Neil Tennant e do tecladista Chris Lowe afirmarem que se trata do álbum menos dançante da carreira, ele é sem dúvida o mais melódico deles. Composto na pandemia, carrega a melancolia do isolamento em canções como Loneliness e Why Am I Dancing. Já Dancing Star, que conta com o uso mais intensivo de sintetizadores, fala sobre o bailarino soviético Rudolf Nureyev (1938-1993).



