Muse explora ritmos ousados e ‘psicodélicos’ em novo disco
'The Wow! Signal' é décimo álbum de estúdio do grupo britânico
Em seu décimo álbum de estúdio, a banda de rock britânica retoma as ambições épicas do início da carreira, nos anos 1990, combinando ritmos incomuns, passando pelo pop, o erudito e o eletrônico. O esforço eclético culmina no chamado space rock, substrato hipnótico e psicodélico do gênero musical, que dá um clima espacial ao disco. Destacam-se as faixas Nightshift Superstar e Cryogen, que parecem saídas de um filme de ficção científica; e o single Be with You, responsável por pesar a mão no lado mais emotivo e palatável do trio. O disco já está disponível nas plataformas de streaming.
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