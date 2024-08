Mostra celebra José Pancetti, o pintor que amava o mar

Pancetti na Casa Fiat de Cultura (Em cartaz a partir de terça-feira, 3, em Belo Horizonte)

Filho de italianos nascido no interior de São Paulo, José Pancetti (1902-1958) teve um início de juventude conturbado pela dura realidade numa família de imigrantes e por uma temporada de vida na nação de seus pais em busca de melhores condições — que se revelou traumática. Só nos anos 1920, após a volta ao Brasil, encontrou sua razão de viver: o mar. Ele realizou o sonho de entrar para a Marinha, onde fez carreira até o oficialato. Em paralelo, construiu trajetória singular na pintura, como um dos mais inspirados retratistas da paisagem no nosso modernismo. As cenas litorâneas foram sua marca: plenas de luz e poesia, as marinhas de Pancetti são inconfundíveis. A mostra na Casa Fiat de Cultura traz 46 obras, além de uma inédita tela inacabada e de um documentário dirigido por Ula Pancetti, sua neta.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: