‘Minions & Monstros’ mistura caos, humor e cinema clássico

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Concebidos como coadjuvantes cômicos do vilão Gru, na franquia Meu Malvado Favorito, os personagens amarelos e abobalhados se provaram uma mina de ouro ao protagonizarem duas animações derivadas, em 2015 e 2022, que somam 2 bilhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo. O apelo é inegável: os assistentes de vilões são ingênuos, mais erram do que acertam e possuem uma língua própria que causa riso em adultos e crianças. Nesta nova aventura, eles partem rumo à Hollywood dos anos 1920 — era de ouro do cinema —, onde o tímido minion James nutre o sonho de ser um astro e produzir o próprio longa-metragem. Durante o processo, ele e sua dupla Henry acabam libertando monstros de outro plano por engano, forçando a turma a salvar o planeta do caos completo. O filme já está em cartaz nos cinemas.

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