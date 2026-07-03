‘Minions & Monstros’ mistura caos, humor e cinema clássico
Animação é terceiro filme da franquia spin-off dos monstrinhos amarelos
Concebidos como coadjuvantes cômicos do vilão Gru, na franquia Meu Malvado Favorito, os personagens amarelos e abobalhados se provaram uma mina de ouro ao protagonizarem duas animações derivadas, em 2015 e 2022, que somam 2 bilhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo. O apelo é inegável: os assistentes de vilões são ingênuos, mais erram do que acertam e possuem uma língua própria que causa riso em adultos e crianças. Nesta nova aventura, eles partem rumo à Hollywood dos anos 1920 — era de ouro do cinema —, onde o tímido minion James nutre o sonho de ser um astro e produzir o próprio longa-metragem. Durante o processo, ele e sua dupla Henry acabam libertando monstros de outro plano por engano, forçando a turma a salvar o planeta do caos completo. O filme já está em cartaz nos cinemas.
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