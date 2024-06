Longa com Michael Caine fala sobre a Segunda Guerra sem suavizar o passado

A Grande Fuga (The Great Escaper, Reino Unido, 2024. Em cartaz a partir de quinta-feira, 27)

Aos 89 anos, o veterano Bernard Jordan fugiu do asilo em que morava com a esposa para participar da celebração de 70 anos do Dia D na Normandia, em 2014 — sem contar a ninguém além da parceira. A situação capturou a atenção da mídia, e o senhor carismático se tornou garoto-propaganda das forças militares britânicas. O filme que conta sua história, porém, mostra o outro lado da moeda. Vivido por Michael Caine, de 91, o personagem lida com traumas do tempo nas trincheiras, como o luto e o alcoolismo de colegas. Sem suavizar o passado, a narrativa revela o receio de Jordan quanto à romantização do conflito e permite que, junto a Caine, Glenda Jackson, morta em 2023, reluza em seu último papel no cinema, adicionando à trama antiguerra uma história de amor comovente.

