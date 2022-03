Livro que inspirou filme com Harry Styles explora tragédias do preconceito

O curador de arte Pa­trick se apaixona por Tom, um jovem policial, na Inglaterra dos anos 1950 — época em que relações homoafetivas eram punidas por lei. Um peculiar triângulo se forma quando Tom se casa com Marion, amiga de sua irmã, ainda mantendo um affair com Patrick — e leva esposa e amante a se tornarem amigos. Inspirado na história real do escritor inglês E.M. Forster, o livro é uma envolvente exploração de como o preconceito institucionalizado pode converter o amor em tragédia. A obra vai virar filme com Harry Styles e Emma Corrin no elenco.