Keira Knightley vive espiã em busca de vingança na série ‘Black Doves’

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Black Doves (disponível na Netflix a partir de quinta-feira, 5)

Helen Webb (Keira Knightley) é uma esposa e mãe dedicada. Mas por trás da pose de boa moça vive uma espiã ardilosa que, há dez anos, alimenta a organização secreta Black Doves com informações sigilosas sobre o marido político. Quando seu amante é assassinado em uma Londres natalina, a segurança dela também é colocada em xeque. Eletrizante e sagaz, a trama de elenco turbinado acompanha Helen e o misterioso Sam Young (Ben Whishaw) em uma jornada arriscada para descobrir os autores e as motivações do crime, deflagrando um esquema perigoso que pode desencadear uma grande crise geopolítica.

