‘Hit para Dois’: musical une Paul Rudd e Nick Jonas em embate cômico
Novo filme de John Carney é repleto de hits chicletes e aborda o outro lado de processos criativos
Em musicais como Sing Street e o premiado Apenas Uma Vez, o diretor irlandês John Carney se debruçou sobre a união de parceiros improváveis através da música. Neste novo drama, ele explora as dissonâncias entre Rick (Paul Rudd), um cantor de festas que vive na Irlanda há quinze anos e sonha em ser reconhecido como artista, e Danny (Nick Jonas), um ex-astro de boyband em decadência, que tenta reconstruir sua credibilidade. O que parece ser o início de uma grande amizade, que nasce do encontro inesperado dos dois em um casamento, dá lugar a uma reviravolta tempestuosa quando Danny retoma o sucesso usando uma canção roubada de Rick. Amparado pelo carisma dos dois protagonistas, o filme reflete sobre processos criativos e a ambição que vem da arte vertida em negócio.
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