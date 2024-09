Filme ‘As Três Filhas’ põe à prova a força dos laços familiares

As Três Filhas (His Three Daughters, Estados Unidos, 2024. Disponível na Netflix)

Confinadas no apartamento onde cresceram, três irmãs se reúnem à espera da morte do pai doente. Katie (Carrie Coon) é a mais velha, pronta para chamar a atenção das demais — assim como faz em casa, sem sucesso, com a filha adolescente. Christina (Elizabeth Olsen) é a pacificadora, que tenta controlar os ânimos ao redor — especialmente as brigas entre Katie e a deslocada Rachel (Natasha Lyonne), que chegou à vida das duas irmãs junto com o segundo casamento do pai. Ao longo de três dias, elas são forçadas a ir além do julgamento superficial que fazem uma da outra. Dirigido por Azazel Jacobs, o filme de tom teatral navega pelas idiossincrasias presentes em tantas famílias e põe à prova a fragilidade dos laços entre parentes — os quais costumam se fortalecer diante de experiências como o luto.

