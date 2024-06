Exposição de Sergio Zalis explora os contrastes entre Brasil e Holanda

Dicotomia, de Sergio Zalis (em cartaz a partir de quinta-feira 20, no Instituto Antônio Carlos Jobim, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro)

Os visuais de Haia, na Holanda, e do Rio de Janeiro não poderiam ser mais díspares: enquanto a cidade europeia é marcada pelo clima temperado, a metrópole brasileira irrompe em meio à mata tropical. Vivendo entre as duas, o fotógrafo Sergio Zalis explorou os contrastes entre seus principais parques, o Scheveningse Bosjes de Haia e o Jardim Botânico carioca, para produzir as imagens da mostra. Valendo-se da técnica do focus stacking, ele sobrepõe diversos cliques da mesma cena para obter dezoito grandes painéis que celebram a natureza com impressionante hiper-realismo.

