Em ‘VisionQuest’, androide da Marvel busca a própria identidade
Série do Disney+ encerra trilogia iniciada por ‘WandaVision’ e continuada por ‘Agatha Desde Sempre’
No cinema, o androide Visão (Paul Bettany) foi uma das vítimas fatais de Vingadores: Guerra Infinita (2018). Na TV, porém, sua presença continuou na cativante série WandaVision (2021), na qual sua companheira, a Feiticeira Escarlate, recria o marido com seus poderes mentais em uma realidade artificial. Ela não é a única que o quer de volta: cientistas constroem, a partir do corpo dele, o Visão Branco. Quando o novo robô adquire as memórias de seu “gêmeo”, ele foge dos que tentam dominá-lo enquanto busca por si mesmo, em uma trama sobre identidade, inteligência artificial e os limites da tecnologia. Disponível no Disney+, com episódios semanais às quartas-feiras.