Em ‘Pessoas Boas’, a idealização do “sonho americano” é questionada
Thriller policial aborda identidade, pertencimento e preconceito em meio a história de imigrantes afegãos nos Estados Unidos
Criada nos Estados Unidos e filha de refugiados, a escritora afegã-americana se inspira na própria origem para construir este instigante e elogiado thriller policial. A partir de depoimentos de vizinhos, jornalistas e membros de uma comunidade imigrante, em um bairro nobre da Virgínia, a trama investiga a morte de Zorah, uma adolescente afegã de 18 anos encontrada afogada dentro do carro da família em um canal. Relatos contraditórios revelam as tensões reais por trás da fachada de sucesso do “sonho americano” dos moradores.