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Em ‘Pessoas Boas’, a idealização do “sonho americano” é questionada

Thriller policial aborda identidade, pertencimento e preconceito em meio a história de imigrantes afegãos nos Estados Unidos

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 11h00
Capa do livro Pessoas Boas de Patmeena Sabit, com fundo verde-água e ondas brancas. O título e o nome da autora estão em letras grandes douradas. No topo, uma citação em letras pequenas: UM TRIUNFO ESPETACULAR. - KHALED HOSSEINI, autor de O Caçador de Pipas
PESSOAS BOAS,de Patmeena Sabit (tradução de Débora Landsberg, Intrínseca, 416 págs., R$ 79,90 e R$ 54,90 em e-book) (./.)
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Em ‘Pessoas Boas’, a idealização do “sonho americano” é questionada Priorizar nos meus resultados Google

Criada nos Estados Unidos e filha de refugiados, a escritora afegã-americana se inspira na própria origem para construir este instigante e elogiado thriller policial. A partir de depoimentos de vizinhos, jornalistas e membros de uma comunidade imigrante, em um bairro nobre da Virgínia, a trama investiga a morte de Zorah, uma adolescente afegã de 18 anos encontrada afogada dentro do carro da família em um canal. Relatos contraditórios revelam as tensões reais por trás da fachada de sucesso do “sonho americano” dos moradores. 

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