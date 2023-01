‘Casamento Armado’: JLo se diverte em nova comédia de ação da Amazon

Casamento armado (Shotgun Wedding; Estados Unidos; 2023. No Amazon Prime Video)

Darcy (Jennifer Lopez) não sonha com uma festa de casamento tradicional — afinal, ela já é uma mulher madura que não precisa se vestir de princesa e passar dos braços do pai para o do marido. Mas Tom (Josh Duhamel), seu noivo, está obcecado pela festa perfeita. Ele diz que é um presente para sua mãe (vivida pela ótima Jennifer Coolidge). Fica claro, porém, que é ele o romântico incurável da relação. A cerimônia em uma ilha nas Filipinas é interrompida por um grupo de piratas que faz o grupo de refém para roubar um dos convidados ricaços. Os noivos escapam e, entre uma DR e outra, dão tudo de si para salvar os familiares. A divertidíssima trama de ação tira o melhor do timing cômico do elenco, especialmente da cantora JLo — que se joga no ridículo sem vaidades (mas continua belíssima aos 53).