Lizzo ironiza o cancelamento com disco debochado ‘Bitch’
Cantora americana lança 5º álbum de estúdio após polêmicas e embater judicais
“Eu perdi seguidores, mas não importa/Pois não perco o sono desde que dormia no meu carro”, canta Lizzo na canção que dá título ao novo álbum, o primeiro desde que ela acabou no tribunal dos cancelados — e da Justiça. Acusada de condutas impróprias no trabalho, a cantora venceu alguns processos e faz questão de encarar os outros, sem acordos extrajudiciais. Agora, busca absolvição dos fãs em canções dançantes (as melhores) e baladas emotivas (dispensáveis), com destaque para a oitentista That Grrrl e a irônica Whose Hair Is This.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial