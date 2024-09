Autora turca Elif Shafak fala sobre fé e tolerância sem cair na pieguice

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Ella é uma mulher judia exemplar: dona de casa, cuida com afinco do marido, dos três filhos e de um cão. Para além das aparências, se sente vazia. Ela arruma emprego numa editora, onde recebe o livro de um autor misterioso. A obra narra a relação dos poetas e sufistas islâmicos do século XIII Rumi e Shams de Tabriz. Editora e escritor passam a se corresponder — criando laços de efeitos drásticos. Adquirido pela Netflix para uma adaptação, o romance da autora turca fala sobre fé, amor e tolerância de forma sensível e sem cair na pieguice.