‘Assalto à Brasileira’ transforma roubo histórico em comédia
Com Christian Malheiros e Murilo Benício, longa reconta o assalto a banco que fez 300 reféns em Londrina, em 1987
No dia 10 de dezembro de 1987, sete homens armados — e deveras amadores — invadiram a principal agência bancária do Banestado em Londrina, no interior do Paraná, fazendo 300 reféns, o que se tornou o maior assalto do tipo na história do país. A quadrilha exigia 30 milhões de cruzados — valor indisponível ali. A trapalhada prolongou a ação por sete horas. A trama é recontada em tom cômico pelo diretor José Eduardo Belmonte no filme estrelado por Christian Malheiros, como o carismático líder da gangue, e Murilo Benício, o jornalista entre os reféns que se tornou o intermediário das negociações com a polícia. Em um período de crise econômica e um sentimento crescente antibancos, os criminosos conquistaram a simpatia da população e até dos reféns.