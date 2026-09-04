‘A Maravilhosa Árvore Encantada’ destaca o valor de poder se desconectar

Preocupado com o domínio da tecnologia sobre seus filhos, um casal decide antecipar o sonho de deixar a cidade grande e se mudar para uma casa em meio à natureza. As três crianças detestam a mudança — e sofrem com a vida sem wi-fi. Isso até a caçula descobrir que no bosque próximo ao novo lar existe um mundo mágico, com fadas, criaturas mitológicas e feiticeiras. Baseado na obra clássica da autora inglesa Enid Blyton, o filme usa a fantasia para falar de dilemas bastante atuais — especialmente sobre como, em um mundo hiperconectado, há tão pouca conexão real entre as pessoas. Colorido e repleto de efeitos visuais, o longa vai fascinar as crianças, mas promete também deixar boas reflexões para os adultos. O filme estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, 10.

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