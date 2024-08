A lição corajosa sobre o luto do filme Tuesday, com Julia Louis-Dreyfus

Tuesday — O Último Abraço (Tuesday, Inglaterra, Estados Unidos, 2024. Em cartaz no país)

Aos 15 anos, Tuesday (Lola Petticrew) já não pensa em festas ou tarefas da escola, mas na morte iminente em razão do câncer. A conformidade da menina com seu destino, porém, não é partilhada pela mãe, Zora (Julia Louis-Dreyfus), que largou trabalho e vida social para cuidar da filha e não quer aceitar o fim — até que a morte em si pousa na casa da família na forma de um papagaio vistoso e falante. Inesperadamente, a inusitada entidade se afeiçoa à jovem e decide permitir-lhe uma última conversa com a mãe — que tentará até o limite do desespero impedir que a filha seja levada pela ave. O drama anglo-americano dirigido pela croata Daina Oniunas-­Pusic é um poderoso — ainda que delicado — exame sobre a finitude da vida, a aceitação e o amor genuíno entre mãe e filha. Uma fábula que encontra sua vazão emocional perfeita graças às tocantes atuações de Lolla e de Julia — além do surpreendente pássaro.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: