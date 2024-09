Zezé Di Camargo pede desculpas por cantar bêbado com Gusttavo Lima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante o show de Gusttavo Lima no Jaguariúna Rodeo Festival na madrugada deste domingo, 22, Zezé Di Camargo foi convidado pelo cantor a se juntar a ele, no entanto, não teve uma boa performance. Assim que subiu ao palco e começou a se apresentar, Zezé não conseguiu acompanhar o colega e desafinou dos acordes. Horas depois, publicou em seu Instagram um pedido de desculpas, afirmando ter ficado bêbado. “Eu fui para o palco cantar algumas coisas com ele. Aliás, tentar, né? Eu estava para lá de Bagdá”.

Antes do show de Gusttavo, Zezé se apresentou no festival com seu irmão. Logo em seguida foi direto para o camarim, onde bebeu assistindo a outras apresentações um “pouco embriagado”. “Perdão aí a galera que estava assistindo ao show lá, pela tentativa de cantar, porque realmente. Não sei como Gusttavo terminou o show, porque ele já estava cantando fazia uma hora e ele também estava bebendo”, entregou.