Vladimir Brichta é ‘case’ em indigesta coincidência entre Netflix e Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No ar em Renascer, como o interesseiro e inescrupuloso Egídio, Vladimir Brichta está no centro de uma curiosa coincidência na teledramaturgia nacional. É que ele também tem um papel central na primeira novela brasileira inédita exibida pela Netflix, Pedaço de Mim, que estreia nesta sexta-feira, 5, no streaming.

Vladimir vive um sujeito de má índole também neste outro trabalho. “Hoje as coisas têm nome. Em 2006, quando a história começa a ser contada, as pessoas poderiam dizer que meu personagem, o Tomás, é nervoso. Agora, em 2024, sabemos que ele é tóxico. E entender exatamente o que é esse tipo de comportamento e dar o nome certo às coisas é o primeiro passo para uma correção. A minha fé é geracional, que as próximas gerações virão melhores”, disse ele no lançamento da novela.

Para a TV Globo, principalmente, esta exposição dupla de um ator que está no ar na TV aberta é, no mínimo, indigesta, mas ao mesmo tempo traduz os novos tempos e formatos de trabalho que ela própria se deu ao direito de pôr em prática – ao não manter seu elenco com contrato de exclusividade. Assim, o streaming cresce e aparece.