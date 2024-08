Viúva de Silvio Santos deixará mansão da família, que tem detalhe curioso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silvio Santos morou boa parte da vida em sua mansão no Morumbi, em São Paulo, que possui até sua própria geolocalização no Google Maps. A residência icônica da família já foi palco de um sequestro, e possui detalhes curiosos, como um quarto repleto de bonecas. Porém, após a morte do apresentador, Iris Abravanel deve deixar o espaço para morar mais próximo das filhas. A autora de novelas do SBT, como Carrossel e Chiquititas, se mudará em busca de mais privacidade e segurança.

Com dois mil metros quadrados, a casa de alto padrão é avaliada em cerca de 15 milhões de reais. A propriedade em estilo colonial conta com academia, piscina e sauna, ampla sala de estar e móveis em estilo clássico francês. O cômodo inusitado dedicado às bonecas foi compartilhado por Robson Jassa, cabeleireiro e amigo antigo do comunicador. Nele, Silvio colecionava bonecas de porcelana, globos de vidro, Funkos, pequenas estatuetas, bichos de pelúcia e até miniaturas do apresentador.

A mansão também foi palco do sequestro de Patrícia Abravanel, em 2001, e do casamento da herdeira em 2017 com Fábio Faria. Além do sequestro do próprio Silvio, dois dias após a libertação de Patrícia.