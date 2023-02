Vila Isabel desafia Igreja Católica no desfile

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Vila Isabel é a terceira escola a desfilar na noite desta segunda-feira, 20. Representando o Círio de Nazaré, festa religiosa bastante conhecida no Pará, a escola trouxe a imagem do Círio carregada por pessoas com corda em seu entorno. Em outras ocasiões em que a festividade foi representada na Sapucaí, as agremiações costumavam levar uma imagem estilizada. Desta vez, a Vila ousou e quebrou um acordo que há informalmente com a Igreja Católica de não ter imagens de santos em seus desfiles.