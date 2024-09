Vídeo de ‘família feliz’ de Kate e William afugenta polêmicas e brigas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kate Middleton anunciou o fim de sua quimioterapia nesta segunda-feira, 9, através de um vídeo pessoal com toda sua família divulgado pelo Palácio de Kensington. A princesa de Gales apareceu junto ao seu marido, o príncipe William, além dos três filhos do casal em um bosque e em certos momentos, a família reunida brinca diante à câmera. No entanto, apesar desse slogan de “família feliz”, a realidade é bem distante de um conto de fadas. No ano passado, o especialista em realeza britânica Tom Quinn veio à público afirmar que Kate e William tinham brigas frequentes com troca de gritos e objetos atirados

Em Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, Quinn disse que conversou com pessoas próximas ao casal para descobrir mais sobre sua relação. Em uma parte, ele escreve que, quando William está chateado com a esposa, ele a chama de “querida” em um tom de deboche. Dentro da relação, o filho do rei Charles III seria mais “cabeça quente”, enquanto Kate mais “cabeça-dura” ao apaziguar as brigas. A família também foi alvo de polêmicas no início do ano, quando Kate compartilhou uma imagem com os filhos nas redes sociais manipulada por inteligência artificial para relatar seu estado de saúde – logo em seguida o Palácio de Buckingham comunicou que a princesa estava com câncer.

A nova página na recuperação de Kate é uma tentativa de dar fim a todas essas especulações e mostrar ao mundo que o clima de harmonia voltou a reinar dos muros para dentro do palácio.