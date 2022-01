Vera Fischer testa positivo para a Covid-19

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vera Fischer entrou para as estatísticas da Covid-19 no Rio. A cidade vive sua quinta onda de contaminações, e a atriz usou sua conta no Twitter para anunciar nesta sexta (7) que testou positivo. “Estou imunizada com as três doses e por isso me sinto bem, tenho sintomas leves”, afirmou. A agenda de Vera prevê a estreia de uma peça dirigida por Tadeu Aguiar no fim deste mês de janeiro – em seu post ela conta que suspendeu ensaios e trabalhos, sem dar maiores detalhes.

