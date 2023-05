‘Vai na Fé’: Globo volta atrás e grava beijo lésbico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em sequência recente de Vai na fé, (Priscila Sztejnman) e Clara (Regiane Alves) trocavam um beijo. A cena, entretanto, acabou não indo ao ar por decisão interna da própria TV Globo, que achou inapropriado o beijo lésbico no horário das 19h. com a repercussão negativo a este ato, a emissora já se arrependeu da autocensura. Tanto que o casal terá um novo momento de intimidade. Em recente roteiro entregue pela autora Rosane Svartman, há previsto um outro beijo entre as duas no capítulo 111, que vai ao ar na próxima quarta-feira, 24.

Na primeira tentativa de exibição do beijo, Regiane chegou a interagir com o público em suas redes sociais, demonstrando frustração com o corte. “Devagar e sempre… Um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas”.