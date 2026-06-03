Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Após interpretar Gal Costa (1945–2022) em Meu Nome é Gal, Sophie Charlotte voltou a homenagear a artista baiana em um novo lançamento da Orquestra Sinfônica da Bahia. A atriz é a voz de Flor de Maracujá, em uma participação no projeto Gal 80, criado para celebrar os 80 anos de nascimento da intérprete de Baby.

Gravada ao vivo durante um concerto da OSBA na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, a canção ganha nova leitura sob regência do maestro Carlos Prazeres. “Viva Gal Costa, sua arte, seu legado que ressoa para sempre. Mergulhar na discografia da Gal, na voz dela, na arte dela, me transformou”, disse Sophie.

Com direção artística de Manno Góes, o projeto reúne ainda nomes como Emanuelle Araújo, Márcia Short, Lazzo Matumbi e Simoninha. Além de homenagear Gal, o lançamento marca a estreia da OSBA nas plataformas digitais, em parceria com a Warner Music Group, por meio da ADA Music e do selo Mapa Fonográfica.

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