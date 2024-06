TV Globo ignora ‘derrapadas’ recentes de João Emanuel Carneiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Prevista para estrear 9 de setembro, substituindo Renascer, Mania de você, próxima novela das 9 da TV Globo, foi apresentada num teaser nesta quarta-feira, 5, no Rio2C, evento de inovação e negócios que acontece no Rio de Janeiro. Ao ser mostrada uma cena da nova novela de João Emanuel Carneiro, chama a atenção um detalhe curioso. O nome de João é precedido da frase “Do mesmo autor de Avenida Brasil e Todas as Flores”. A primeira é de 2012 e a segunda é de 2022. Só que entre elas, o “mesmo autor” escreveu A regra do Jogo, em 2015, e Segundo sol, em 2018. Ambas não foram tão bem de audiência e crítica. Xii…