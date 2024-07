Trump desafia Biden a outro debate: ‘sem barreiras’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Donald Trump desafiou o presidente Joe Biden para outro debate, agora “sem barreiras”. “Eu tenho a resposta para o Crooked Joe Biden Incompetence Puzzle (Enigma da incompetência de Joe Biden) — Vamos fazer outro debate, mas dessa vez, sem barreiras — Uma discussão geral, com apenas nós dois no palco, falando sobre o futuro do nosso país. Só nós dois, um a um, em um bom e velho debate, do jeito que costumava ser. A qualquer hora, em qualquer lugar”, escreveu Trump na sua plataforma Truth Social, nesta quinta-feira, 4. No texto, o ex-presidente pede ainda que Biden discuta tópicos que vão desde imigração a inflação.