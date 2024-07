Trajes do Brasil em outras Olimpíadas firmaram estilo e elogios; relembre

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto a Olimpíada não começa para valer, a polêmica que tem dominado as rodas de conversa das torcidas gira em torno dos uniformes das delegações. O traje que o Brasil vai usar, comercializado pela Riachuelo, é um dos que mais despertaram críticas. Mas o país, veja só, tem tradição em fazer bonito nas cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos. Nas edições anteriores, o que se viu foi exemplo de elegância e despojamento, como pode a ocasião. Em 2021, na Olimpíada de Tóquio, predominou a estampa da flora nacional. Na Rio 2016, a estilista Lenny Niemeyer foi a responsável pelo desenho dos uniformes. Em Londres 2012, devido às bruscas alterações de temperatura, até um cachecol verde e amarelo foi incorporado ao figurino. Em Pequim 2008, um blazer verde-bandeira tem o tom nacional aos atletas. Já em Atenas 2004, as mulheres desfilaram com saias que remetiam a estampas com desenhos do calçadão de Copacabana. Um charme só. Confira na seleção abaixo.