Riachuelo enfim se pronuncia após críticas ao uniforme do Brasil em Paris

Há um ano e um mês como CMO da Riachuelo, Cathyelle Schroeder enfrenta o maior desafio de exposição da marca dos últimos tempos, ao assinar o uniforme que a delegação do Time Brasil usará nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, a começar nesta sexta-feira, 26. A julgar pela enxurrada de críticas que tomam as redes sociais, incluindo até comentário de Anitta, o traje não caiu no gosto da torcida. Em conversa exclusiva com a coluna GENTE, diretamente de Paris, Cathyelle quebra o silêncio e diz como tem recebido a onda de fortes opiniões. Confira a seguir.

Como você tem recebido as críticas ao uniforme que a delegação brasileira usará na abertura dos Jogos de Paris? Nossa política como empresa é ouvir e acolher. Esse trabalho envolveu diretamente cerca de quinhentas famílias, ao longo de dois anos, desde criação, costura, modelagem, corte, embalagem, transporte, controle de qualidade, bordado… Fizemos tudo com amor e paixão para fazer acontecer. Quando as críticas chegam, nosso papel é ouvir.

Vocês não perceberam que as críticas estavam além do normal? Na verdade, elas estão quentes e maiores agora, próximo da abertura. Esse projeto não é unicamente da Riachuelo, nasce no COB, entramos como parceiros de desenvolvimento, assim como outras marcas também.

A ordem foi bloquear comentários negativos nas redes sociais? Não, a gente até dobrou o número de pessoas na equipe para dar conta do volume de comentários a serem respondidos, mas tem uma hora que fica inviável responder todos mesmo. A própria rede social bloqueia palavras de baixo calão, palavrão etc.

Qual é seu sentimento quando lê tanta crítica? Falo também pelas famílias das bordadeiras e de todos os envolvidos… Todo mundo entregou um trabalho com amor e verdade. Claro que ninguém fica feliz, ainda mais num momento que deve ser de união, de estarmos juntos para vibrar pelos nossos atletas.

O que um uniforme tem que ter para ser considerado bonito e elegante numa abertura de Olimpíada, na sua opinião? Tem que dar conforto ao atleta e representar bem o país, trazer verdade.

Onde está a brasilidade no uniforme? Cada jaqueta é única, foi bordada por uma pessoa diferente. São bordadeiras no semiárido nordestino, de uma minúscula cidade do Rio Grande do Norte, chamada Timbaúba dos Batistas, com apenas 2.300 habitantes. Foram oitenta mulheres trabalhando nisso.

Por que a escolha do jeans como tecido para representar o país? O Brasil é o segundo maior consumidor de jeans no mundo, oscilando às vezes para primeira posição. E quando se olha para o ecossistema da Riachuelo, percebe o quanto o jeans é potente enquanto produto. Fizemos a lavagem via ozônio, garantindo menos consumo de água para manter a linha de sustentabilidade que abraçamos e tem a ver com a história dessa Olimpíada.

Apresentar um uniforme que não atende as expectativas da torcida em Paris, cidade considerada capital mundial da moda, traz um peso ainda maior. Em algum momento isso foi levado em consideração? Todo o processo criativo foi pensando nisso. A referência internacional estava apresente desde o começo. A Dior, por exemplo, o uso das listras de origem do uniforme dos marinheiros franceses, a camiseta que não segue linearidade… O grande objetivo era trazer a sustentabilidade.

Que outra delegação olímpica tem uniforme melhor que o do Brasil? Tendo a acreditar que os uniformes são múltiplos em seus designers, assim como é única a vibração de cada atleta. Cada uniforme passa a verdade do seu país.

Está ocorrendo muito crítica de atleta também com a entrega de uniformes de competição junto aos patrocinadores. Uniformes se tornaram ‘o’ assunto nesta pré-Olimpíada, não? Sim, mas isso não tem nada a ver com a gente. Só lidamos com o uniforme de abertura e encerramento do Time Brasil. Também patrocinamos o uniforme de vôlei de praia e de quadra das equipes masculinas e femininas, mas quanto a isso está tudo ok.