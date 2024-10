Tonico Pereira fecha brechó e abre novo negócio no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No ar em Volta por cima, novela das 7 da TV Globo, o ator Tonico Pereira, 76 anos, abriu um bar no lugar do seu antigo brechó, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Batizado como Paráboteco, o local servirá comidas do Pará feitas pela chef Lucimar Jordão Neves. A inauguração ocorrida nesta quinta-feira, 17, contou com a presença da família do artista e famosos, como a atriz Drica Moraes, 55, e a deputada Jandira Feghali, 67.