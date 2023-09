‘The Crown’ dá pista do evento que marcará sua temporada final

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A próxima temporada de The Crown seguirá a vida e o reinado da falecida Rainha Elizabeth, interpretada por Imelda Staunton. O período da última temporada cobrirá o final dos anos 90 e início dos anos 2000, apresentando eventos como a morte da princesa Diana, em 1997, e quando o príncipe William e Kate Middleton começaram a namorar. Os próximos episódios começaram a ser filmados em setembro de 2022 e devem ser lançados ainda este ano.

A Netflix deu uma dica de um possível evento que a temporada final também poderá abordar. Os espectadores podem esperar ver o casamento do Rei Charles e da Rainha Camilla – então Príncipe de Gales e Duquesa da Cornualha.

“Depois de seis temporadas, sete anos e três elencos, The Crown chegará ao fim ainda este ano. Estaremos de volta em breve, mas aqui está uma dica do que está por vir em nossa última temporada”, publicou a conta oficial da série no X (antigo Twitter), na segunda-feira. Junto com a legenda, uma foto de um programa para o “serviço de oração e dedicação após o casamento de Sua Alteza Real, o Príncipe de País de Gales e Sua Alteza Real a Duquesa da Cornualha”, que aconteceu em abril de 2005.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga