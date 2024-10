‘Tem tesão com a vida’, diz Camila Pitanga sobre pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Camila Pitanga no Festival do Rio para a sessão do filme Malês, ao lado do pai, Antonio Pitanga, diretor da obra. A atriz, que também fez parte do elenco, teceu elogios ao trabalho de Pitanga, que aos oitenta e cinco anos conseguiu conduzir uma equipe de mais de setenta pessoas. Segundo a artista, a idade não é um fator determinante para ele. “Ele é esse cara que tem alegria com a vida, que tem tesão com a vida. Não é à toa que ele é homenageado, incensado, porque ele tem uma história, mas ele está em movimento. Ele não parou. O meu pai está numa peça de teatro em São Paulo. Ele está aqui no Festival do Rio com três filmes, sendo que um deles está como diretor e ator. E hoje jogou futebol. Enfim, é uma inspiração”.