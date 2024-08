Taylor Swift comenta rivalidade e ‘indiretas’ de Charli XCX

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Taylor Swift andou apaziguando os ânimos de quem achava que havia rivalidade – com direito a troca de indiretas – para Charli XCX. A britânica, que foi capa da New York Magazine, esteve envolvida em rumores depois que fãs especularam que a faixa Sympathy Is a Knife era uma indireta para a americana. Na letra, Charli fala sobre uma mulher que a deixa insegura: “Não quero vê-la nos bastidores do show do meu namorado / Com os dedos cruzados nas minhas costas / Eu torço para que eles terminem logo”. O público logo ligou os versos ao romance que Taylor teve com o vocalista do The 1975, Matty Healy, banda em que o noivo de Charli, George Daniel, é baterista.

Taylor agora veio a público elogiar a cantora pelo seu novo álbum Brat. “Fiquei impressionada com a sensibilidade melódica de Charli desde que ouvi Stay Away pela primeira vez em 2011. Sua composição é surreal e inventiva, sempre. Ela simplesmente leva uma música a lugares que você não esperaria, e tem feito isso de forma consistente por mais de uma década. Adoro ver um trabalho árduo como esse ser recompensado”, afirmou.

Os boatos de que as duas teriam uma rixa não são recentes – em 2018, a inglesa fez os shows de abertura da Reputation Tour, porém, comentou não ter gostado da experiência. “Sou muito grata à Taylor por ter me convidado para a turnê. Mas, como artista, senti que estava subindo no palco e acenando para crianças de cinco anos”. Charli também se pronunciou sobre os rumores de que a música seria uma indireta para a americana, negando que haja rivalidade entre elas. “Vão pensar o que quiserem. Essa música é sobre mim, meus sentimentos e minha ansiedade, e a maneira como meu cérebro cria narrativas e histórias na minha cabeça quando me sinto insegura; e como não quero estar fisicamente nessas situações quando sinto dúvidas”, esclareceu.