Tatuador expõe trabalho feito em Bruno Mars

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cadu Underdog, tatuador de Bruno Mars, deu detalhes da ida do cantor ao seu estúdio. Para se despedir do Brasil, Bruno tatuou o Cristo Redentor no peito. Ao compartilhar a experiência, Cadu disse que assinou um contrato de confidencialidade e não pode compartilhar tudo o que aconteceu.

“O cara é muito humilde, muito gente boa, a sensação foi bem legal de estar ali com ele. Eu não posso falar muita coisa ainda porque não sei até que ponto eu posso falar. Teve uma parte que eu assinei o contrato falando que não poderia divulgar coisas que eles não divulgassem, mas o dia foi muito legal. Assim, o cara é muito humilde, me diverti para caramba a gente conseguiu trocar bastante ideia, ficou aqui no estúdio um tempão..”, disse em seu perfil nas redes sociais.