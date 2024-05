Tati Accioli, do Carandaí 25: ‘Moda é expressão, é estado de espírito’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tati Accioli é uma empreendedora nata. Começou em casa, na zona sul do Rio, a reunir estilistas de vários lugares a fim de expor seus produtos a uma clientela selecionada. Após doze anos, o Carandaí 25 – que tem esse nome devido ao antigo endereço de sua residência – se tornou o maior festival de moda autoral do país. A coluna GENTE foi parceira do evento, que aconteceu de quarta, 8, a sábado, 11, no Jockey Clube do Rio. Em quatro dias, 140 estilistas de Norte a Sul do país estiveram em contato com um público de cerca de 100 mil pessoas.

“A gente tem todas as regiões do país aqui dentro hoje em dia, tentamos ser democráticos nessa curadoria. Sou apaixonada pelo Brasil como um todo. Moda é expressão, é estado de espírito, é uma das áreas que mais rende emprego no mundo”, diz Tati. Coletivo de jovens talentos da moda, projeto multicultural e a maior operação de novos designers do país, o Carandaí 25 tem novidades. Em breve aterrissa em São Paulo. Confira a entrevista com Tati Accioli.