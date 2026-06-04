Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A família de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky aumentou. A atriz anunciou nesta quarta-feira, 3, o nascimento do filho caçula, Filippo. O bebê veio ao mundo no último dia 1º de junho, conforme revelou a artista ao compartilhar as primeiras fotos da maternidade nas redes sociais.

Ao celebrar a chegada do caçula, Sthefany publicou registros ao lado do marido e do recém-nascido e se emocionou ao falar sobre o momento. “O dia que meu coração fora do peito triplicou! Bem-vindo, meu filho!”, escreveu na legenda da publicação.

Quantos filhos tem Sthefany Brito?

Filippo é o terceiro filho da atriz com o empresário Igor Raschkovsky. O casal já é pai de Antônio Enrico, 5, e de Vicenzo, 1. A gravidez foi anunciada em dezembro de 2025.

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“Tem um meninão crescendo aqui dentro da minha barriga e eu só posso me sentir a mãe mais sortuda desse universo! Foi a maior e melhor surpresa que já aconteceu nas nossas vidas! A gente nem sabe ainda, mas, com certeza, precisava dele! Faltava ele! Escrevo com os olhos marejados e estava ansiosíssima pra compartilhar com vocês que estou transbordando de tanta alegria e doida pra sair por aí já desfilando meu barrigão!”, afirmou na época.

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Durante a gestação, a atriz descreveu a chegada do terceiro filho como uma grande surpresa para a família. Em março deste ano, ela também revelou o nome escolhido para o bebê, carinhosamente chamado de “Pippo” pelos familiares. Na ocasião, afirmou que o menino chegaria para completar a família.