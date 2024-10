‘Sou bairrista também’, diz Eduardo Leite em inauguração no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ao lado do médico Thalis Bolzan, prestigiou o Roxy Dinner Show, em Copacabana, nesta quinta-feira, 16. O empreendimento, que oferece um jantar musical, tem a ambição de se tornar um dos novos cartões-postais do Rio de Janeiro e entrar definitivamente para a rota de turistas que visitam o país. Para a coluna GENTE, ele falou sobre o novo negócio, sem deixar de lado a própria região.

“Estou aqui porque sou bairrista também, tem empreendedorismo gaúcho aqui . O bacana é que o Brasil é complementar. Cada região tem sua peculiaridade, sua cultura própria. O Rio de Janeiro é imbatível nos seus cenário da cidade, das praias, dos morros. Tudo aqui é uma síntese do Brasil. Mas o Rio Grande do Sul tem uma cultura também muito própria. O clima diferente, a proximidade dos países do Mercosul, da Argentina, do Uruguai. E sei que vai estar bem representado aqui”.