Sophie Charlotte: entre anjos e demônios em ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Habituada a dar vida na TV a jovens boazinhas e angelicais, Sophie Charlotte, 35 anos, desta vez encara uma vilã daquelas em Renascer, a trama global das 9h. Ela faz de tudo e mais um pouco para herdar a fortuna do filho do abastado José Inocêncio, aplicar-lhe um golpe e ficar milionária. Apesar do diabólico plano, a atriz alivia a barra da personagem. “Ela é muito julgada o tempo todo, por isso me esforço para mostrar seu lado humano”, explica Sophie, que reconhece estar diante de uma “sobrevivente” de trajetória bem diferente da dela. “Sei que sou uma privilegiada”, diz ela, que acaba de anunciar a separação do ator Daniel de Oliveira, 46, com quem viveu por oito anos. “Estou feliz, rodeada de amigos e só pensando na novela”, garante.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2024, edição nº 2893