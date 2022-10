Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 72 anos, Sônia Braga publicou em seu perfil no Instagram um vídeo no qual declara voto ao candidato à presidência Lula (PT) no segundo turno das eleições. Neste domingo, 16, a exatas duas semanas do pleito eleitoral, a atriz quebrou o silêncio quanto à política: “Para um Brasil melhor, é Lula”, disse, enquanto fazia a letra “L”, sinal em referência à inicial do ex-presidente.