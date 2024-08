Simone Biles comemora aniversário do pai em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Simone Biles comemorou o aniversário de 75 anos do pai, nesta quinta-feira, 8, na Olimpíada de Paris. A família celebrou a data enquanto assistia às competições de atletismo de um camarote. Ronald Biles usou um boné do Team USA, e soprou as velinhas do bolo que dizia “Feliz aniversário”. Ele também ganhou um presente de Snoop Dogg. “Snoop deu um colar a ele, agora ele não sabe como agir”, contou Adria Biles, irmã de Simone, que mostrou o patriarca usando a joia. Ron é pai adotivo e avô biológico de Simone. Ele é pai de Shannon Biles, a mãe biológica de Simone, e adotou a ginasta quando ela tinha apenas 3 anos. Shannon perdeu a guarda de seus filhos por causa do vício em drogas.