Rebeca convida Simone Biles para o carnaval no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar de serem rivais em competições, Rebeca Andrade e Simone Biles possuem uma relação de amizade e respeito dentro e fora do ginásio. Em entrevista recente, a brasileira falou sobre a aproximação das duas durante a Olimpíada de Paris e falou sobre a possibilidade de trazer a atleta para conhecer o Brasil e o carnaval do Rio de Janeiro.

“Eu não chamei a Simone, tinha chamado a Sunisa (Lee), mas só porque eu não tive a oportunidade. Vai todo mundo para Rio, curtir o Carnaval. Ai fica lá em casa. Eu chamei a Melanie (de Jesus, ginasta francesa) também. Não sei se as pessoas levam a sério, mas se me convidassem, eu iria. O Brasil é maravilhoso. A gente é tranquila, fala com todo mundo, leva para passear, tem muita coisa para fazer no Rio”, disse em entrevista à Band.

Essa não seria a primiera vez de Rebeca como anfitriã. No começo do ano, a seleção alemã passou um período no CT da ginástica na Barra, zona oeste do Rio, e viveu a experiência do carnaval. “Elas foram para o Sambódromo, amaram. Sempre que elas quiserem, a gente convida. Se elas quiserem ir, a gente vai super receber”.