Silvio Santos vira desenho em nova homenagem

O apresentador Silvio Santos já recebeu diversas homenagens desde que morreu, no dia 17 de agosto, aos 93 anos. A última foi feita por diversos cartunistas brasileiros. “Achamos justo unir a arte dos cartunistas que, assim como Silvio Santos, sempre trabalharam com o humor para alegrar às multidões”, afirma JAL Lovetro, diretor do portal Festanejo, onde serão exibidas as artes em uma exposição virtual. Esta não é a primeira vez que o dono do SBT é homenageado pelo portal. Quando o apresentador completou 85 anos, ele foi homenageado com um livro contendo imagens feitas por vários desenhistas, retratando em cartuns o “homem do sorriso”. A coluna GENTE separou alguns dos desenhos. Confira a seguir.