A relíquia de Silvio Santos encontrada pela filha do apresentador

Daniela Abravanel Beyruti, 53 anos, uma das filhas de Silvio Santos, compartilhou no Instagram na terça-feira 17 uma sequência de imagens em que mostra uma coleção de relógios da época do Baú da Felicidade, praticamente uma relíquia. “Achei mais esse presente que você nos deixou! Já [estou] com saudades das suas ideias especiais. Seus fãs vão amar”, escreveu a herdeira do comunicador, que morreu em agosto. Na década de 1990, Silvio Santos teve a ideia de presentear compradores do carnê do Baú da Felicidade, primeira empresa do dono do SBT, com um relógio exclusivo no qual o usuário poderia ouvir as horas com a voz do apresentador. “Uma coleção de relógios com sua voz”, escreveu Daniela na sequência. Em nova postagem nesta quarta-feira, 18, ela completou: “Gente, não sei bem o que ele estava aprontando, mas tem um lote novo dos relógios com a voz dele.”