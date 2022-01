Silvio Santos brilha na tela da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A noite desta quinta-feira (26) rendeu um momento curioso na TV brasileira. Dono do SBT, Silvio Santos apareceu na tela Globo durante o Big Brother Brasil 22. Ele não gravou depoimento, mas sua foto fez parte da decoração do quarto do líder, posto conquistado esta semana por seu neto, Tiago Abravanel. As imagens do homem do baú na tela do rival viralizaram imediatamente e viraram memes na internet.