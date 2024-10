Silvero Pereira é ‘Maníaco do Parque’ em filme: ‘Me surpreende’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com personagens marcantes na televisão e cinema na carreira, como Zaqueu, na novela Pantanal (2022) e Lunga, no longa Bacurau (2019), Silvero Pereira, 42 anos, estreia em um novo desafio, agora no streaming. O ator interpreta o serial killer Francisco de Assis Pereira na série Maníaco do Parque, que chega ao catálogo da Amazon Prime nesta sexta-feira, 18. O ator celebra não só o primeiro protagonista em um grande projeto, mas também por interpretar um personagem bem distante da sua realidade.

“É prazeroso saber que realmente não me enxergo nesse personagem, porque não é a minha intenção chegar próximo da loucura que é a vida desse homem. Enquanto ator, quando me olho fazendo esse personagem e não me identifico com ele, vejo que consegui atingir um lugar especial da interpretação. Que bom que meu trabalho já me surpreende”, conta Silvero à coluna GENTE.

Maníaco do Parque é um filme de ficção baseado na história real de um assassino em série, que foi acusado de matar mais de 20 mulheres, na década de 1990, em São Paulo. Além de Silvero, estão no elenco Giovanna Grigio, 26, Mel Lisboa, 42, e Xamã, 34. Há algumas semanas, o programa da coluna recebeu o diretor Mauricio Eça e a pesquisadora Thaís Nunes, que detalharam a produção sobre o serial killer.